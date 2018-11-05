الصين: تعاوننا التجاري مع إيران قانوني وندعو إلى احترامه

قالت الصين يوم الاثنين إنه يجب احترام تعاونها التجاري المشروع مع إيران وأعربت عن أسفها لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية.
ولم تعلق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية يومية في العاصمة بكين، على ما إذا كانت الولايات المتحدة قد منحت بلادها إعفاء بشأن العقوبات الإيرانية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قائمة بأسماء ثماني دون منحتها استثناء لشراء النفط الإيراني في وقت سابق.
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والعقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد طهران أصبحت سارية المفعول، اليوم، الإثنين، وهي تستهدف قطاع مبيعات النفط والمصارف الإيرانية في إطار جهد يبذله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار إيران على وقف برامجها الصاروخية النووية والصواريخ الباليستية، وتدخلها في نزاعات إقليمية عبر دعم أطراف متورطين فيها.