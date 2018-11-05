قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دشن يوم الاثنين مشروعا لبناء أول مفاعل للأبحاث النووية في المملكة.
بن سلمان يضع حجر أساس أول مفاعل للأبحاث النووية بالسعودية
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بن سلمان يضع حجر أساس أول مفاعل للأبحاث النووية بالسعودية
وذكرت الوكالة أن الأمير محمد دشن "سبعة مشروعات استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات" وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يوم الاثنين.
وأضافت أن من أهم هذه المشروعات، بجانب مفاعل الأبحاث النووية، مركز لتطوير هياكل الطائرات.
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