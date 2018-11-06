عمدة بلدية فرنسية يشكو للقضاء تسمية عائلة لطفلهم "جهاد"

أقام عمدة مدينة ديجون الفرنسية دعوى قضائية لإلغاء اسم "جهاد"، الاسم الذي اختارته أم لوليدها الأسبوع الماضي، بحسب ما قال مكتب المدعي العام الثلاثاء.
وقال المدعي العام لمدينة ديجون: "تلقى مكتب الادعاء طلبا من قبل عمدة بلدية ديجون، وسنقوم اليوم بإرسال استدعاء إلى أم الطفل من أجل إلغاء الاسم، بالحضور أمام القاضي في ديجون".
وأضاف: "حتى لو كان اسم جهاد شائعا في العالم العربي، وله معانٍ مثل القتال المقدس والحرب المقدسة أو العمل أو المجهود، وحتى لو كان يحمل معان إيجابية، إلا أن الحقيقة تبقى أنه في الرأي العام، ونظرا للسياق الإرهابي الحالي، يرتبط هذا الاسم بالضرورة بالحركات الإسلامية الأصولية".
كما تخوّف المدعي العام على مستقبل الطفل، حيث من الممكن أن يتسبب له الاسم "بوصمة عار أو قد يتعرض بسببه للسخرية أو الإهانة".
من جانبها، قالت الأم لصحيفة "بيان بوبليك": "إذا لم يوافقوا على الاسم، فقد أغير حرفين فيصبح جاهد".
وهذه ليست الحالة الأولى في فرنسا، ففي نيسان/أبريل الماضي، واجه زوجان نفس الأمر في مدينة غارون.
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