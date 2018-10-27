لغز انتشار ظاهرة المواليد بدون أطراف في فرنسا

على الرغم من توثيق سبع حالات لأطفال ومواليد من دون أحد أو كلا أطرافهم بقريتين في غرب فرنسا، بالإضافة لسبع حالات أخرى بجنوب البلاد، إلا أن الأطباء لا يزالون عاجزين عن معرفة السبب الطبي وراء تلك الظاهرة.

وتقول والدة الطفلة شارلوت، وهي طبيبة وُلدت ابنتها بدون يد يسرى، إنه لا يوجد أي أسباب وراثية أو طبية واضحة وراء هذا التشوه.