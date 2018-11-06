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الخطوط الجوية الكويتية: لا إلغاء للرحلات من مطار الكويت بسبب حالة الطقس

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الخطوط الجوية الكويتية: لا إلغاء للرحلات من مطار الكويت بسبب حالة الطقس

Kuwait Airways Boeing 777-369(ER)
@ Copyright :
Oliver Holzbauer
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قالت الخطوط الجوية الكويتية يوم الثلاثاء إنه لا يوجد إلغاء لأي رحلات من مطار الكويت نتيجة الطقس السيء في توضيح لما نشرته في تغريدة سابقة.

وكانت شركة الخطوط الجوية قالت في وقت سابق على تويتر إنه "حرصاً على سلامة موظفيها وبناء على تعليمات مجلس الوزراء فقد تم تعطيل العمل" بسبب الطقس السيء.

لكنها قالت في تغريدة لاحقة "لا يوجد أي إلغاء للرحلات".

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