قالت الخطوط الجوية الكويتية يوم الثلاثاء إنه لا يوجد إلغاء لأي رحلات من مطار الكويت نتيجة الطقس السيء في توضيح لما نشرته في تغريدة سابقة.
الخطوط الجوية الكويتية: لا إلغاء للرحلات من مطار الكويت بسبب حالة الطقس
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الخطوط الجوية الكويتية: لا إلغاء للرحلات من مطار الكويت بسبب حالة الطقس
@ Copyright :Oliver Holzbauer
وكانت شركة الخطوط الجوية قالت في وقت سابق على تويتر إنه "حرصاً على سلامة موظفيها وبناء على تعليمات مجلس الوزراء فقد تم تعطيل العمل" بسبب الطقس السيء.
لكنها قالت في تغريدة لاحقة "لا يوجد أي إلغاء للرحلات".
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