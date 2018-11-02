ألمانيا وفرنسا تتهمان موسكو بإسقاط طائرة مسيرة فوق شرق أوكرانيا

أدانت ألمانيا وفرنسا إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فوق شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا واتهمتا موسكو والانفصاليين بإسقاطها.
وقالت برلين وباريس في بيان مشترك إن الطائرة المسيرة بعيدة المدى تعرضت لإطلاق النار، وأُسقطت صباح 27 أكتوبر تشرين الأول قرب الحدود الروسية الأوكرانية فوق منطقة يسيطر عليها الانفصاليون.
وأضافت الدولتان في البيان الصادر يوم الخميس "المعلومات التي جمعتها مهمة المراقبة تشير إلى أن الاتحاد الروسي والانفصاليين الذين تدعمهم مسؤولون عن إسقاط الطائرة المسيرة".
وروسيا هي أيضا عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. والدول الأربع جزء من عملية يطلق عليها نورماندي تهدف إلى تسوية الصراع، الذي نشب في شرق أوكرانيا منذ حمل الانفصاليون السلاح في 2014.
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