قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران ووصف الخطوة الأمريكية بأنها تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم.
أردوغان: تركيا لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران
أردوغان: تركيا لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران
وتأتي تصريحات أردوغان للصحفيين في أنقرة بعد يوم من إعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران مع السماح بشكل مؤقت لمشترين كبار بينهم تركيا بالإبقاء على مشتريات النفط من الجمهورية الإسلامية.
وكانت تركيا قد كررت صباح اليوم موقفها الرافض للعقوبات الأمريكية على طهران على لسان وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو.
وقال أوغلو إن العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن أن تحقق نتائج، مؤكداً في الوقت عينه على أن الحوار والدبلوماسية سيكونان أكثر نفعا وجدوى (كسبيل لحل الأزمة).
وكانت الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران قد دخلت حيز التنفيذ يوم أمس، الإثنين، وسط رفض بعض الدول لها، مثل الصين ودول من الاتحاد الأوروبي.
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