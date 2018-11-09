قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء يوم الجمعة إن المدعون الأتراك أمروا باحتجاز 103 جنود للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في منتصف عام 2016.
وكالة تركية: أوامر باعتقال 103 جنود على خلفية صلتهم بغولن ومحاولة الانقلاب
وكالة تركية: أوامر باعتقال 103 جنود على خلفية صلتهم بغولن ومحاولة الانقلاب
وتنفذ الشرطة مداهمات مستمرة ضد من يعتقد أنهم أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز 2016 التي شهدت مقتل 250 شخصاً. وينفي غولن تورطه في تلك المحاولة.
وقالت الأناضول إن الشرطة ألقت القبض على 74 شخصاً حتى الآن في اسطنبول و31 إقليماً.
وذكرت الوكالة أن جميع المشتبه بهم ما زالوا في الخدمة وبعضهم برتبة كولونيل ولفتنانت كولونيل. وأضافت أن تحقيقاً أظهر أنهم تواصلوا عبر خطوط هاتف أرضية وهواتف عامة.
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وتقول السلطات إن أفراد شبكة غولن يتواصلون عبر هواتف عامة.
ويتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة بينما تقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.