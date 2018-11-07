لا يقتصر نشاط أكبر شبكة إجرام منظم في إيطاليا على حدود بلادها فحسب بل يرشح ليشمل دولاً أوروبية أخرى عن طريق إنشاء شركات تجارية كغطاء لعمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بحسب ما قال المدعي المناهض للمافيا وممثل مكافحة الإرهاب فيديريكو كافييرو دي راهو ليورونيوز.
هكذا تتمدد شبكة المافيا الإيطالية "ندرانغيتا" في الاتحاد الأوروبي
هكذا تتمدد شبكة المافيا الإيطالية "ندرانغيتا" في الاتحاد الأوروبي
وتصدرت شبكة "ندرانغيتا" التي تتخذ من كالابريا مقراً لها جنوب غرب البلاد عناوين الصحف هذا الأسبوع عندما أصدرت محكمة في مدينة ريجيو إميليا الشمالية 118 حكماً بالسجن بما مجموعه أكثر من 1200 بسبب تسلل نشاطاتها للاقتصاد هناك.
وكان نجم كرة القدم الوطني السابق فينتشينزو ياكوينتا من بين أولئك الذين حكم عليهم بعد إدانته بتهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية إلا أن القاضي رفض الاتهامات الموجهة إليه بأنه متورط مع 'ندرانغيتا' ، لكنه قال إن والد اللاعب، الذي سبق وحكم عليه بالسجن لمدة 19 سنة، كان لديه علاقات مع المافيا.
ونما نشاط "ندرانغيتا" بثبات خلال العقد الماضي بسبب دورها في تهريب المخدرات إلى أوروبا من أمريكا الجنوبية.
وقال كافييرو عن توسعها عبر أوروبا أنه يتم بطريقة عمل تشبه طريقة العمل المتبعة في بلدهم الأصل، وتستخدم المجموعة موانئ في أوروبا للاتجار بالكوكايين، بما في ذلك موانئ في أنتويرب وروتردام وأمستردام.
وللهروب من تطبيق القانون ، يقول كافييرو إن "ندرانغيتا" تستخدم شركات تغطية، مثل شراء العديد من الشركات في هولندا لتجارة الزهور دولياً لنقل المخدرات والأموال.
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وأوضح أن المجموعة قامت بربط نشاطاتها وفروعها عبر أوروبا بما يشبه "الصناديق الصينية" لجعل عملية تتبع التدفقات المالية صعبة على السلطات، أو ربط أصل الشركات بـندرانغيتا.
يقول كافييرو: " تحققنا من كيفية انتقال" ندرانغيتا" من هولندا، إلى ألمانيا، ثم إلى بلجيكا. ومن هناك، انتقلت إلى بلدان أوروبية أخرى، على سبيل المثال رومانيا، ففي أحد التحقيقات، ظهر أن بعض الشركات افتتحت في رومانيا باستخدام غطاء عمليات إعادة التدوير. ثم نُقلت تلك الشركات، التي تعمل مع إيطاليا، إلى المملكة المتحدة بعد عامين ثم أغلقت ".
وفقا لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي ، فإن "ندرانغيتا" تضم حوالي 6000 عضو، وتسيطر على حوالي 80٪ من تجارة الكوكايين في أوروبا.