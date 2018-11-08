وقعت شركة النفط الصينية العملاقة سينوبك يوم الخميس عقدا سنويا يغطي العام 2019 لشراء النفط الخام من مؤسسة البترول الكويتية وذلك أثناء مؤتمر تجاري في شنغهاي.
سينوبك الصينية توقع عقد شراء نفط من الكويت للعام 2019
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سينوبك الصينية توقع عقد شراء نفط من الكويت للعام 2019
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ولم تعلن الكميات المتفق عليها في العقد لكن مسؤولين تنفيذيين اثنين في سينوبك مطلعين على الشروط قالا إن الكويت ستورد نفس كميات الخام كما في 2018.
وطلب المصدران عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعد أن وقعت بتروتشاينا اتفاق توريد خام للعام 2019 مع الكويت يوم الأربعاء مع عدم تغيير الأحجام عن العام الحالي.
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