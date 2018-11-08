في السنة المقبلة تكون قد مرت خمسة قرون على وفاة العالم الإيطالي ليوناردو دافينشي. ولكن دافينشي الرسام والمهندس والموسيقي والنحات، عاش ثلاث سنوات أيضا في فرنسا مع مذكراته السرية، فقد قدم دافينشي إلى فرنسا سنة 1516 ومعه لوحة الموناليزا أو الجوكوندا الشهيرة.
2019.. سنة احتفال العالم بذكرى مرور خمسة قرون على وفاة دافينشي
2019.. سنة احتفال العالم بذكرى مرور خمسة قرون على وفاة دافينشي
كان الجميع يعرف عبقريته. في ذلك الوقت كانت اللوحات المرسومة تظهر وجوه الشخصيات المصورة بملامح حزينة، باستثناء صورة الموناليزا المثيرة للاعجاب وهي بابتسامتها تتبع الناظر إليها بعينيها. في إيطاليا أصبح اسمه لامعا، وفي فرنسا حاول الملك فرانسوا الأول جذب العالم إلى البلاط بشتى السبل.
كان دافينشي متعدد المواهب والمعارف، فقد ابتكر آلات مذهلة في ذلك الوقت، مثل الآلات الطائرة والمروحيات، ولكن هوس دافينشي كان بالرسم، فتحفته الفنية الرائعة هي لوحة "سانت آن" التي لم يكملها، إذ توفي سنة 1519 عن عمر ناهز 67 سنة.
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