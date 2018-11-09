نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مسؤول في الشرطة الأسترالية قوله إن شخصين قتلا بينهما المهاجم وجرح آخريْن في هجوم بالسلاح الأبيض في ملبورن الأسترالية.
الشرطة الأسترالية تكشف هوية منفذ العملية في ملبورن وتقول إن الهجوم إرهابي
الشرطة الأسترالية تكشف هوية منفذ العملية في ملبورن وتقول إن الهجوم إرهابي
وذكرت الشرطة أن منفذ العملية صومالي وأنه كان معروفاً لدى أجهزة الأمن، مضيفة أنه تمّ نقله إلى المستشفى ولكنه توفي متأثراً بجراحه.
وتداول مغردون في وقت سابق على صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يحمل سكيناً ويهاجم شرطيين قبل أن يقوما بالسيطرة عليه. وأضافت الشرطة أن الحريق الذي اندلع في السيارة جاء نتيجة تحميلها بعبوات من الغاز.
وتظهر لقطات فيديو أخرى نشرها مغردون مدنيين ممدين على الأرض ومضرجين بالدماء، كما تظهر سيارة مشتعلة بالقرب من مكان وقوع الهجوم.
وفي تصريح يعارض ما قالته الشرطة صباحاً، أكد مصدر أمني أسترالي أن السلطات تتعاون مع الهجوم على أنه هجوم إرهابي.