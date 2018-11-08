تمكنت السلطات الأميركية من تحديد هوية منفذ هجوم ثاوزند أوكس بجنوب كاليفورنيا الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 10 آخرين بجروح. وحسب المعلومات التي تداولتها الشرطة الأميركية، فإن منفذ الهجوم يدعى إيان ديفيد لونغ ويبلغ من العمر 28 عاما وقد سبق له وأن خدم في قوات مشاة البحرية.
الشرطة الأميركية تحدد هوية منفذ هجوم كاليفورنيا
الشرطة الأميركية تحدد هوية منفذ هجوم كاليفورنيا
وأوضحت التحقيقات الأولية التي قامت بها الشرطة أنّ إيان ديفيد لونغ نفذ الهجوم بواسطة مسدس من عيار 45 مم، وكان يحمل مشطا إضافيا، ما يعني أنه كان ينوي القضاء على أكبر عدد ممكن الأشخاص. وأضافت التحقيقات أنه كان يرتدي ملابس سوداء ومعطفا كبيرا ونظارات، واستخدم سيارة والدته خلال الاعتداء على مطعم وحانة "بوردرلاين" بمدينة ثاوزند أوكس.
وحسب المعلومات التي أوردتها الشرطة، فإنّ إيان ديفيد لونغ كان معروفا لديها حيث سبق لقوات الأمن وأن تنقلت إلى مقر سكناه في الربيع الماضي على إثر شكوى قدمها جيرانه بسبب الازعاج، وقد أكدت الشرطة آنذاك أنّها شعرت بأن لونغ ربما يعاني من اضطرابات نفسية.
يذكر أنّ الشرطة عثرت على إيان ديفيد لونغ مقتولا، وقد تمّ ترجيح فرضية الانتحار حسب البيان الذي قدمته مصالح الأمن.
وزرع منفذ هجوم ثاوزند أوكس الرعب في صفوف زبائن حانة "بوردرلاين" حيث أطلق عشرات الأعيرة النارية، ما اضطر رواد الحانة إلى كسر زجاج النوافذ للفرار، في حين لجأ آخرون إلى المراحيض للاختباء. كما تحدث شهود عيان عن استخدام المهاجم لقنابل دخانية خلال الهجوم.