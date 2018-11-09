لم يتوقف فيلم "كينغ كونغ" الخيالي الذي أُنتج في بداية ظهور فن السينما الناطقة في العام 1933 عن إلهام المبدعين، إذ يشهد مسرح برودواي في نيويورك، مساء الخميس، افتتاح عمل موسيقي جديد مستلهم من قصة الوحش "كيغ كونغ" للكاتب والمخرج الأميركي "ميريان سي. كوبر".
شاهد: "كينغ كونغ" على مسرح برودواي في عمل موسيقي مبهر
شاهد: "كينغ كونغ" على مسرح برودواي في عمل موسيقي مبهر
العنصر الأكثر إبهارا في إنتاج هذا العمل المسرحي الضخم هو تمثال الغوريلا العملاق الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ووزنه يفوق 900 كيلوغراما، وصُمّم بطريقة مبتكرة ليجسد مشاهد رعب بوصفه وحشا عملاقا، ويكون في الآن نفسه قادرا على إظهار انفعالات شعورية متنوعة من خلال تعابير وجهه.
أمام الوحش العملاق تقف في دور البطولة الممثلة الأميركية الشابة كريستياني بيتس (25 عاما) من خلال تجسيد دور آن دارو. وهي أول ممثلة ذات بشرة سمراء تحصل على هذا الدور الذي طالما أدته ممثلات شقراوات على الشاشة الفضية.
اقرأ أيضا:
فريق من المهاجرين يقدم مسرحية تسرد معاناتهم على مسرح اليونان القومي
وكان عرض "كينغ كونغ" قد قدم على مسرح في مدينة ملبورن الأسترالية قبل أن يصل هذا العام إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. وقد اختارت منتجة العمل كارمن بافلوفيتش أن توظف فريقا إبداعيا جديدا كليًا لإعداد العرض وتقديمه إلى الجمهور الأميركي.
ويضم فريق برودواي الكاتب جاك ثورن (الذي شارك في كتابة سيناريو هاري بوتر) ، ومدير الرقصات الحائز على جائزة أوليفييه، درو مكوني، وكاتب الأغاني الأسترالي إيدي بيرفيكت الذي انضم إلى الملحن والمؤلف الأصلي للعروض ماريوس فريس.