الشاب المغربي يوسف زكي.. كل ساحات بروكسل وشوارعها "تعرف صوتي"

حال كثيرين في العواصم العالمية، اختار يوسف (24 عاما) شوارع وساحات بروكسل للغناء، فهو من بين أولئك الذي يرون في كل حيز مكاني مسرحا محتملا، وأن لا جدران يجب أن تحول بينهم وبين جمهورهم.

ذهاب - إياب - ذهاب..

وصل الشاب العشريني في سن الثالثة إلى بلجيكا، برفقة عائلته، من بلده الأصلي، المغرب، وتحديدا من الدار البيضاء، مثل كثير من المهاجرين الذين لم يحالفهم الحظ في بلدانهم، وتوجهوا إلى "جنة أوروبا" بحثا عن أمل، بحسب ما يقول ليورونيوز.

لكن الأمر لم ينته هناك، بل توجهت العائلة بعد عام ونصف إلى إيطاليا، وبعد نفس المدة عادت إلى المغرب. وعندما كان يوسف في سن السابعة، مرة أخرى، ستعود العائلة إلى إيطاليا، وستقيم هناك ست سنوات، قبل الانتقال بشكل نهائي إلى بلجيكا، والاستقرار في العاصمة بروكسل.

درس الشاب اللغة الإنجليزية والإيطالية في الجامعة، ويتحدث اليوم إلى جانبهما، الإسبانية والفرنسية، وبدرجة أقل اللغة العربية.