فستق مدينة غازي عنتاب من أكثر المكسرات شعبية في تركيا. يُستخدم في تزين العديد من الأطباق التركية الشهية، علاوة على أنه عنصر أساسي في صناعة البقلاوة وغيرها من أطايب الحلويات المحلية. ويحتوي هذا النوع من الفستق، الذي يعرف في بعض البلدان العربية باسم "الفستق الحلبي"، على منافع غذائية مهمة، لأنه مصدر غني بالبروتين ويريح الصدر ويساعد على إيقاف السعال، كما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق الحد من امتصاص الغلوكوز في الأمعاء الدقيقة.
شاهد: ماذا يمكن أن تصنع الموهبة من قشور الفستق ؟
شاهد: ماذا يمكن أن تصنع الموهبة من قشور الفستق ؟
لكن هذه الثمرة اللذيذة والمفيدة تحمل أهمية أخرى بالنسبة إلى نيالي غوندوز، إذ تمكنت هذه الصانعة الماهرة من إنتاج أكثر من 150 قطعة تستحق أن يقال عنها إنها أعمال فنية، وذلك من خلال استخدام قشور الفستق القاسية، وتشكيل قطع تزينيه ولوحات فنية وتماثيل. وتقول السيدة الشابة عن أهمية هذه الثمرة في مدينتها: "في غازي عنتاب الفستق له قيمة كبيرة مثل الذهب. ونعتبر أن قشوره الصلبة بمثابة لآلئ لأن كل ما تنتجه شجرة الفستق له قيمة عالية".
فضلا عن البعد الجمالي، فإن أعمال نيالي تحمل أيضا قيمة بيئية. وعن هذا الأمر تقول: "نحصل على قشور الفستق من قطاف أشجارنا، ونحوله إلى فنّ. وبذلك نثبت أننا قادرون على إعادة الاستفادة من المنتجات التي نستهلكها، بدلاً من أن نكون مجتمع استهلاكيا فقط".
اقرأ أيضا: