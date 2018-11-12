بدء محاكمة السيدة الأسترالية المتهمة بغرس إبر في ثمار الفراولة لإتلافها

تمثل استرالية تبلغ من العمر 50 عاما أمام المحكمة يوم الاثنين، بعد أن وجهت الشرطة لها اتهامات بإتلاف ثمار فراولة بغرس إبر الحياكة فيها، وذلك في أزمة أثارت أحد أكبر الكوابيس الخاصة بأمن الغذاء في البلاد.

وأصيب قطاع إنتاج الفراولة في استراليا، وحجمه 160 مليون دولار استرالي (116 ملايين دولار/الدولار الاسترالي = 1.3843 دولار أمريكي)، بصدمة شديدة في سبتمبر/أيلول بعد تلقي قرابة 200 شكوى، بالعثور على إبر حياكة في ثمار فراولة وفواكه أخرى.

وتم سحب عدد من المتاجر الكبيرة الفاكهة من على الأرفف، إذ عزف المستهلكون عنها مما اضطر بعض المزارعين للكف عن إنتاجها، وسط تحذيرات من إفلاس واسع النطاق. وقالت الشرطة الاسترالية إنها وجهت للمرأة سبعة اتهامات بالإتلاف وهي أول اتهامات في هذه القضية.