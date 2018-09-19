جريمة الإبر في الفراولة والتفاح تعادل تمويل الإرهاب في أستراليا وعقوبتها 15 سنة

أجرت السلطات الأسترالية أول عملية توقيف في فضيحة تسميم الفواكه، بحسب تصريحات لشرطة نيو ساوث ويلز، بعد أن سلم مراهق نفسه للأمن، معترفا بقيامه بوضع الابر في الفراولة، وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد صرح اليوم أن عقوبة سجن من قام بهذه الجريمة 15 سنة.

المسؤول الحكومي ستيورات سميث، أكد في مؤتمر صحفي بثته القناة السابعة اليوم اعتقال المراهق، وقال:"توصلنا في الأيام الماضية إلى طفل يافع، اعتبر أن ما قام به من وضع الابر في الفراولة مجرد مزحة، وسيتم التعامل معه وفق نظام توعية الشباب"، بحسب موقع startsat60.