شاهد: ديناصوران للبيع في المزاد العلني في باريس
تم تجميع هيكلين عظميين لديناصورين يعودان إلى العصر الجوراسي، في باريس يوم الثلاثاء، بهدف بيعهما بالمزاد العلني.
الديناصوران وهما من فصيلتي كامبتوسوروس، وألساوروس، سيعرضان للبيع في المزاد الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يصل سعر الكامبتوسوروس إلى ما بين 500 – 700 ألف يورو، أما الديناصور الثاني فقد يصل سعره إلى حوالي 60 – 80 ألف يورو.
وقد تم اكتشاف هذين الهيكلين سابقا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويصل طولهما إلى 4 أمتار.
وسيعقد المزاد يوم 21 من الشهر الحالي، في دار المزادات Artcurial
في باريس، وسيتم فيه عرض 114 قطعة تشمل حيوانات محنطة.