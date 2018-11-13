- قال رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري اليوم الثلاثاء إن عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة واجهت عقبة كبرى وألقى باللائمة على حزب الله.
الحريري يرفض مطلب حزب الله حول التمثيل السني في الحكومة ويقول "هذا افتعال مشكلة في البلد"
تقرأ الآن:
الحريري يرفض مطلب حزب الله حول التمثيل السني في الحكومة ويقول "هذا افتعال مشكلة في البلد"
ويضغط التنظيم المدعوم من إيران والذي يمتلك ترسانة أسلحة كبيرة لتعيين وزير من حلفائه السنة وهو الأمر الذي يرفضه الحريري.
وقال الحريري "الحكومة حاجة وطنية وأمنية واجتماعية ولا يوجد أسهل من تأليفها إذا عدنا للأصول وهذه المهمة لدي ولدى فخامة
الرئيس ميشال عون. أنا عملت كل ما بوسعي وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته".