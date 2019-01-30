نائب لبناني يعرب عن اعتقاده بتشكيل الحكومة خلال 24-48 ساعة

قال النائب اللبناني السني عبد الرحيم مراد إنه يعتقد أن الحكومة يمكن أن تتشكل قريبا.

وأضاف مراد وهو أحد ستة نواب من السنة موالين لجماعة حزب الله في البرلمان اللبناني ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تشكيل الحكومة خلال 24 أو 48 ساعة أنه يعتقد أن ذلك ممكن لأن الأجواء اليوم مواتية.

ويعد ضم هؤلاء النواب الستة للحكومة عقبة كبيرة في مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد.

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وقال عبد الرحيم مراد في مقابلة مع تلفزيون الجديد "الأجواء أوضح اليوم وأكثر إيجابية والتفاؤل هذه المرة في محله".

وردا على سؤال عما إذا كانت المساعي الأخيرة مختلفة عن السابقة التي فشلت في تشكيل حكومة، قال إن الخلاف هو أن هناك أجواء جادة مشيرا إلى أن جبران باسيل وهو سياسي آخر يشارك في المحادثات عزز تحركاته خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة الأخيرة.