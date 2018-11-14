أسعار البنزين في 4 دول عربية من بين الأرخص عالميا.. بينها دولة نفطية واحدة فقط

تواجه عدة حكومات أوروبية، هذه الأيام، ضغوطا شعبية بسبب الزيادة التي تشهدها أسعار الوقود، فما هو الحال في البلدان العربية؟
بحسب آخر تقارير "غلوبال بترول برايسز"، إن معدل سعر البنزين قد بلغ عالميا 1.15 دولارا أمريكيا، يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
التقرير يوضح أن الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول، فتكون الأسعار فيها أقل بكثير.
كما يقول التقرير إن الفروقات في الأسعار في مختلف الدول تعود للدعم الحكومي وحجم الضرائب، إذ تستري جميع الدول الوقود بنفس السعر، ثم تختلف الأسعار بين بلد وآخر بعد فرض الضرائب.
البلدان العربية
عربيا، فإن أسعار البنزين في السودان هي الأقل والثانية على مستوى العالم، إذ يبلغ سعر اللتر الواحد 0.13 دولارا أمريكيا.
وبحسب الأقل سعرا أيضا بالنسبة للدول العربية، تأتي الكويت في المركز الثاني (الرابعة عالميا) بسعر (0.34 د/ل)، تليها الجزائر (الخامسة عالميا) بسعر (0.35 د/ل)، ثم مصر (التاسعة عالميا) بسعر (0.43 د/ل).
أما الأعلى سعرا، فيأتي اليمن بسعر (1.58 د/ل)، ثم الأردن بسعر (1.49 د/ل)، ثم المغرب بسعر (1.20 د/ل)، تليها لبنان بسعر (0.90 د/ل).
ترتيب الدول عالميا بحسب أسعار البنزين
عالميا، فإن ترتيب الدول العشر الأقل سعر كالتالي (ابتداء من الأقل):
فنزويلا
السودان
إيران
الكويت
الجزائر
الإكوادور
نيجيريا
تركمانستان
مصر
أذربيجان
أما الدول الأعلى سعر في أسعار البنزين فهي كالتالي (ابتداء من الأغلى):
هونغ كونغ
بربادوس
النرويج
والسوفوتونا
إيطاليا
موناكو
آيسلندا
اليونان
هولندا
إسرائيل
الدول النفطية
بالنسبة لدولة مصدرة للنفط مثل السعودية، فتنخفض فيها أسعار الوقود، إذ يبلغ السعر (0.54 د/ل)، وكانت الرياض قد أعلنت مطلع العام الجاري عن زيادات كبيرة في أسعار البنزين.
وفي الإمارات العربية المتحدة، يباع البنزين بسعر (0.67 د/ل)، وسبقت الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، جميع الدول العربية في تحرير أسعار الوقود في آب/أغسطس 2015.
وأدى نجاح التجربة الإماراتية إلى تشجيع دول عربية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
للمزيد على يورونيوز:
وتقول حكومات دول مثل الأردن وتونس والعراق، إنها تريد خفض الدعم للوقود لمواجهة العجز الكبير في موازناتها، بينما في الواقع تبيعه بأعلى من الأسعار العالمية.
وجدير بالذكر أن بعض الدول العربية تلجأ إلى تحديد الأسعار شهريا، مثل الإمارات والبحرين وعُمان والأردن وقطر، (لبنان يحدد الأسعار أسبوعيا).
بالمقابل، تتخذ كل من مصر والسعودية والكويت وسوريا واليمن وليبيا والعراق والجزائر قرارات بهذا الشأن كلما اقتضت الحاجة.