وكالة: محكمة تركية تسجن ألمانية أكثر من 6 سنوات بتهم الإرهاب

قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في تركيا يوم الأربعاء إن محكمة عاقبت مواطنة ألمانية بالسجن لمدة تزيد على ست سنوات بعد إدانتها بتهم بالإرهاب.
وذكرت الوكالة أن المحكمة أمرت بسجن المغنية سعيدة إيناج، التي تعرف باسم هوزان جانه، ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة.
وتداولت وسائل الإعلام التركية صورة لإيناج إلى جانب عضو بارز في حزب العمال الكردستاني المحظور وذلك بعد اعتقالها. وذكرت الوكالة أنها قالت أثناء المحاكمة إنها لا تعلم من نشر الصورة.
وأضافت الوكالة أنها نفت الانتماء إلى جماعة محظورة أو التعاطف معها.
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وقالت الوكالة إن الشرطة ألقت القبض عليها عند نقطة تفتيش في إقليم أدرنة بشمال غرب البلاد بعد وصولها إلى تركيا لدعم حملة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو حزيران.
ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن الحزب امتداد لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود أي صلة مباشرة له بحزب العمال الكردستاني.
كانت العلاقات بين ألمانيا وتركيا قد توترت بعدما نددت برلين باعتقال تركيا لنحو 50 ألف شخص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ووقفها نحو 150 ألفا آخرين عن العمل أو فصلهم، بينهم معلمون وقضاة وجنود.
لكن العلاقات تحسنت في الشهور الماضية بعدما أطلقت تركيا سراح الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل في فبراير شباط ورفعت حظر سفر الصحفية ميسالي تولو بعد الإفراج عنها من السجن في ديسمبر كانون الأول عقب احتجازها لثمانية أشهر.