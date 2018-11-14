مسؤول تركي يقترح محاكمة المشتبه بهم بقتل خاشقجي في بلاده

اقترح مسؤول تركي كبير، الأربعاء، أن يُحاكم المشتبه بقتلهم للصحفي السعودي جمال خاشقجي أمام محكمة تركية، على أن تراقب منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه المحاكمة.

وقتل خاشقجي، الذي كان ينتقد الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية والحاكم الفعلي لها، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي، في عملية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم إصدار أوامرها من "أعلى مستويات" الحكومة السعودية.

وأعدت السلطات التركية طلب تسليم 18 مشتبها بهم في القضية محتجزين في السعودية، منهم فريق سعودي مؤلف من 15 رجلا قالت تركيا إنهم وصلوا إلى اسطنبول قبل مقتل خاشقجي بوقت قصير ونفذوا هذه المهمة.