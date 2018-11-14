شاهد: مصمم روسي يعتمد على النفايات كمادّة أساسية في صنع الأزياء
يعتبر أرتور براجيه، مصمم الأزياء البيئية من مدينة كورسك الروسية، قمامة الآخرين بمثابة كنزٍ له، إذ ثابر على تصميم الأزياء معتمداً على هذه القمامة "القابلة للتدوير" منذ سنوات.
ويفتخر براجيه بكونه يساهم إلى حد ما في "إعادة التدوير" في عمله، وهو يفضل استعمال المواد التي تسبب الضرر الأكبر للطبيعة، مثل الزجاجات البلاستيكية والحقائب وعلب الألومنيوم ومخلفات البناء.
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ويزور براجيه خردة بالقرب من منزله بهدف الاستلهام وجمع المواد، أي القمامة، لمنحها حياة ثانية.
وكان المصمم الروسي يعمل بمفرده في الماضي ولكن الشهرة التي حققها أمّنت له متبرعين ... بالقمامة! فهؤلاء يرسلون له ما يحتاج إليه ليصمم المزيد من الأزياء.