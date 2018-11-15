ماكرون يقصف ترامب: الاحترام بين الحلفاء واجب وفرنسا لن تكون تابعة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء إن التعامل بين بلدين حليفين منذ وقت طويل مثل فرنسا والولايات المتحدة يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وإن فرنسا حليفة للولايات المتحدة لا تابعة لها، وذلك بعدما هاجمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر.
وفي خمس تغريدات على تويتر بعد زيارته إلى فرنسا، انتقد ترامب يوم الثلاثاء حليفة بلاده الرئيسية متناولا شبه هزيمتها على يد ألمانيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية وقطاع صناعة النبيذ في فرنسا ونسب التأييد لماكرون.
وقال ماكرون "في كل لحظة من تاريخنا كنا حليفين والاحترام بين الحليفين واجب" مشيرا إلى دعم فرنسا لحرب الاستقلال الأمريكية ودعم الولايات المتحدة لفرنسا في الحربين العالميتين.