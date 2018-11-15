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فرنسا

ماكرون يقصف ترامب: الاحترام بين الحلفاء واجب وفرنسا لن تكون تابعة

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ماكرون يقصف ترامب: الاحترام بين الحلفاء واجب وفرنسا لن تكون تابعة

ماكرون يقصف ترامب: الاحترام بين الحلفاء واجب وفرنسا لن تكون تابعة
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون‭ ‬يوم الأربعاء إن التعامل بين بلدين حليفين منذ وقت طويل مثل فرنسا والولايات المتحدة يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وإن فرنسا حليفة للولايات المتحدة لا تابعة لها، وذلك بعدما هاجمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر.

وفي خمس تغريدات على تويتر بعد زيارته إلى فرنسا، انتقد ترامب يوم الثلاثاء حليفة بلاده الرئيسية متناولا شبه هزيمتها على يد ألمانيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية وقطاع صناعة النبيذ في فرنسا ونسب التأييد لماكرون.

وقال ماكرون "في كل لحظة من تاريخنا كنا حليفين والاحترام بين الحليفين واجب" مشيرا إلى دعم فرنسا لحرب الاستقلال الأمريكية ودعم الولايات المتحدة لفرنسا في الحربين العالميتين.

وأضاف خلال مقابلة مع محطة (تي.إف 1) التلفزيونية على متن حاملة الطائرات شار ديغول "لا أعتقد أن الفرنسيين يتوقعون مني أن أرد على تغريدات بل أن أمضي في كتابة هذا التاريخ المهم".

ومضى قائلا إن ترامب لا يستهدف سوى الجماهير داخل الولايات المتحدة.

وقال "أعتقد أنه يمارس لعبة سياسية وأنا أدعه يلعبها".

وردا على سؤال عن انتقاد ترامب قبل عدة أيام، عبر عدة تغريدات، لفكرته بشأن تكوين جيش أوروبي، قال ماكرون "الولايات المتحدة كانت وستظل حليفتنا التاريخية. هي الحليف الذي نخوض معه كل المجازفات وننفذ أكثر العمليات تعقيدا. لكن كوننا حليفا لا يعني أن نكون دولة تابعة".