قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه لأمر "مهين للغاية" أن يقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تشكل أوروبا جيشاً لحماية نفسها من أعداء محتملين منهم الولايات المتحدة.
ترامب يشعر بـ"الإهانة" من دعوة ماكرون لإنشاء جيش أوروبي
ترامب يشعر بـ"الإهانة" من دعوة ماكرون لإنشاء جيش أوروبي
وقال ترامب على تويتر في الوقت الذي وصل فيه إلى فرنسا للقاء ماكرون "هذا مهين للغاية، لكن ربما يجدر بأوروبا أولاً أن تدفع حصتها العادلة في حلف شمال الأطلسي، الذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة".
كان ماكرون قد قال يوم الثلاثاء إن أوروبا تحتاج جيشاً حقيقياً لخفض الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ماكرون قال للإذاعة الفرنسية "علينا حماية أنفسنا فيما يتعلق بالصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية".
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