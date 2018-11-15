قالت ثلاثة مصادر لرويترز اليوم الخميس إن التحالف بقيادة السعودية أمر بوقف الحملة العسكرية في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.
مصادر: التحالف بقيادة السعودية يأمر بوقف الحملة العسكرية في الحديدة
مصادر: التحالف بقيادة السعودية يأمر بوقف الحملة العسكرية في الحديدة
ويأتي القرار وسط دعوات حلفاء غربيين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار قبل استئناف جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي دفعت اليمن إلى شفا المجاعة.
وقال مصدر عسكري مؤيد للتحالف إن التحالف أصدر تعليمات لقواته على الأرض بوقف القتال داخل الحديدة. وأكد مصدر عسكري آخر مدعوم من التحالف صدور هذا الأمر.
وقال مصدر ثالث غير عسكري على علم بالقرار إن التحالف يستجيب لمطالب دولية بوقف إطلاق النار لضمان حضور الحوثيين محادثات السلام المرتقبة.
ولم يرد متحدث باسم التحالف على طلب من رويترز للتعليق.
ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث إنقاذ المحادثات بين الأطراف اليمنية المتحاربة بعد انهيار الجولة الأخيرة في سبتمبر أيلول بعدم حضور الحوثيين المدعومين من إيران.
وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في حرب اليمن في عام 2015 لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى الحكم بعدما أطاح بها الحوثيون في عام 2014.
ويعتمد التحالف على الغرب في الأسلحة والمعلومات في الصراع الذي يعتبر حربا بالوكالة بين الرياض وطهران والذي أودى بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص.