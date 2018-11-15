قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الخميس إن قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول بات قضية قانونية وينبغي عدم تسييسها، وذلك بعدما قال النائب العام السعودي إنه سيطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق خمسة مشتبه بهم.
الجبير: هناك حملة مستهدفة من تركيا وقطر على السعودية
الجبير: هناك حملة مستهدفة من تركيا وقطر على السعودية
وقال الجبير في الرياض "تسييس القضية يساهم في شق العالم الإسلامي بينما المملكة تسعى لوحدة العالم الإسلامي"، كضيفا أنه لا تزال هناك أسئلة بحاجة لأجوبة لكن أنقرة رفضت ثلاثة طلبات من الرياض لتقديم أدلة على روايتها بشأن ما حدث.
ولم يتردد الجبير في اتهام تركيا وقطر باستهداف الرياض بقوله "هناك حملة مستهدفة من تركيا وقطر على السعودية".
وبشأن ما قيل عن تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حادث مقتل جمال خاشقجي قال الجبير إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا صلة له على الإطلاق بهذد الجريمة.
وبشأن احتمال فرض عقوبات دولية على السعودية بسبب هذه القضية، قال الجبير إن هناك فرقا بين فرض عقوبات على أفراد وتحميل الحكومة السعودية مسؤولية ما حدث.
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وحول النزاع في اليمن أكد وزير الخارجية السعودي إن بلاده تؤيد مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن الذي يقاتل فيه تحالف بقيادة السعودية الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال الجبير للصحفيين "نحن ندعم الحل السلمي في اليمن ونحن ندعم جهود المبعوث الأممي للقضية اليمنية... نحن ملتزمون بتقديم كافة الدعم الإنساني للأشقاء في اليمن".