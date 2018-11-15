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ارتفاع بدرجة الحرارة في تشرين الأول/أكتوبر... تعرفوا على أحوال الطقس حول العالم

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ارتفاع بدرجة الحرارة في تشرين الأول/أكتوبر... تعرفوا على أحوال الطقس حول العالم

ارتفاع بدرجة الحرارة في تشرين الأول/أكتوبر... تعرفوا على أحوال الطقس حول العالم
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خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، تعدت الحرارة المعدل العام لها بـ 1.2 درجة مئوية.

الامطار جاءت غزيرة في المكسيك والولايات. لكنّ الجفاف حل في القارة الأوروبية فيما عدا مناطقها الجنوبية.

في هذه المناطق الجنوبية للقارة الأوروبية ضرب الاعصار ليسلي البرتغال، واتجه شرقاً صوب اسبانيا.

فشهدت اسبانيا ثلوجاً وانخفاضاً بدرجات الحرارة مع رياح عاتية وامطار غزيرة.

كما في مناطق عدة من إيطاليا، تسببت الامطار والفيضانات بخسائر جسيمة بالبشر والممتلكات.

درجات الحرارة خلال الأشهر الاثني عشر الفائتة سجلت ارتفاعاً خاصة في القطب الشمالي وتعدت المعدل العام فوق اليابسة والمحيط...

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