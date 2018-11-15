خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، تعدت الحرارة المعدل العام لها بـ 1.2 درجة مئوية.
الامطار جاءت غزيرة في المكسيك والولايات. لكنّ الجفاف حل في القارة الأوروبية فيما عدا مناطقها الجنوبية.
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
ارتفاع بدرجة الحرارة في تشرين الأول/أكتوبر... تعرفوا على أحوال الطقس حول العالم
خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، تعدت الحرارة المعدل العام لها بـ 1.2 درجة مئوية.
الامطار جاءت غزيرة في المكسيك والولايات. لكنّ الجفاف حل في القارة الأوروبية فيما عدا مناطقها الجنوبية.
في هذه المناطق الجنوبية للقارة الأوروبية ضرب الاعصار ليسلي البرتغال، واتجه شرقاً صوب اسبانيا.
فشهدت اسبانيا ثلوجاً وانخفاضاً بدرجات الحرارة مع رياح عاتية وامطار غزيرة.
كما في مناطق عدة من إيطاليا، تسببت الامطار والفيضانات بخسائر جسيمة بالبشر والممتلكات.
درجات الحرارة خلال الأشهر الاثني عشر الفائتة سجلت ارتفاعاً خاصة في القطب الشمالي وتعدت المعدل العام فوق اليابسة والمحيط...