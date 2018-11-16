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الولايات المتحدة الأمريكية

بسبب الكاتشاب.. أمريكية تضرب عامل في مطعم والشرطة تبحث عنها

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بسبب الكاتشاب.. أمريكية تضرب عامل في مطعم والشرطة تبحث عنها

بسبب الكاتشاب.. أمريكية تضرب عامل في مطعم والشرطة تبحث عنها
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بدأت الشرطة الأمريكية عملية بحث عن سيدة دفعت ولكمت وحاولت خنق مدير أحد أفرع ماكدونالد لأنه رفض إعطاءها المزيد من الكتشب.

وبحسب الشرطة، فقد وقع الاعتداء حوالي الساعة 11 مساء، يوم 27 أكتوبر، حيث دخلت السيدة من باب الموظفين وطالبت بالكتشب، إلا أنها هاجمت المدير بعد أن قال لها إنها لا يجب أن تدخل إلى هذه المنطقة.

وفي مقطع الفيديو تظهر السيدة وهي تهاجم مدير الفرع، بينما يحاول آخرون الفصل بينهما، فيما قام رجل كان يرافق المرأة الغاضبة بسحبها وإخراجها من المطعم.