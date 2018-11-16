بلدية روما بصدد تغيير أسماء الشوارع التي تكرّم مؤيدي الفاشية

قررت رئيسة بلدية العاصمة روما إعادة تسمية بعض الشوارع التي تحمل أسماء فاشيين دعموا القوانين المعادية للسامية خلال حقبة الدكتاتور بينيتو موسوليني.
ودعت رئيسة البلدية، فيرجينيا راجي، عددا من الطلاب إلى العاصمة لاقتراح أسماء بديلة، على أن تكون الأسماء لشخصيات عارضت الفاشية خلال ثلاثينيات القرن الماضي.
بيان العِرق
وبذلك، ستتغير أسماء شوارع رئيسية مثل "فيا أرتورو دوناجيو" و"فيا إدواردو زافاتاري"، وهما عالمان وقّعا على "بيان العِرق" عام 1928.
وهذا البيان هو وثيقة سيئة الصيت أصدرتها حكومة موسيليني، يتم بموجبها إعطاء المصداقية العلمية للتمييز العنصري، وأدت لاحقا إلى إقرار قوانين تجرد اليهود من الجنسية الإيطالية.
ولاستبدال اسمي الشارعين، اقترح الطلاب أسماء علماء عارضوا ديكتاتورية موسيليني. وضمت قائمة الأسماء شخصيات مثل العالم الفيزيائي ماريو كرارا، وعالمة النباتات الشهيرة بيرينا سكاراميلا.
امتلكوا الشجاعة..
وقالت رئيسة البلدية إنها متحمسة بشأن إعادة تسمية بعض الشوارع ومعالم المدينة واختيار أسماء أشخاص "امتلكوا الشجاعة لمعارضة الفاشية".
وأضافت: "علينا أن نستعيد الذاكرة التي باتت سهلة النسيان اليوم، وإلا فإننا نخاطر بأن نعاني من مآسي تشبه ما حصل قبل 80 عاما مرة أخرى".
ووصلت راجي، وهي عضوة بارزة في حركة "خمسة نجوم"، إلى منصب رئاسة بلدية العاصمة عام 2016.
وكانت قد وصفت في وقت سابق هذا العام أن روما مدينة "ضد الفاشية"، وأنها تأمل أن تكون العاصمة مثالا سبّاقا في محو أسماء الشوارع "التي تمثل العار للبلاد".
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بالمقابل، فإن أعضاء حزبها السياسي كانوا أقل حماسا حيال إدانة الماضي الفاشي لبلادهم، حتى أن بعضهم اقترحوا تسمية أحد شوارع روما باسم جورجيو ألميرانتي، وهو مؤسس الحركة الاجتماعية الإيطالية "إم إس آي"، وهو حزب للنازيين الجدد نشط بين عامي 1946 و1995.