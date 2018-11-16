عاجل

عاجل

العالم

رب صدفة.. الادعاء الأمريكي يكشف دون قصد عن إدانة لجوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

 محادثة
تقرأ الآن:

رب صدفة.. الادعاء الأمريكي يكشف دون قصد عن إدانة لجوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج
@ Copyright :
ويكيميديا كومونز
حجم النص Aa Aa

أدان القضاء الأمريكي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي كشف عن عشرات الوثائق السرية الأمريكية عام 2010

وقالت منظمة ويكيليكس التي أعلنت الخبر أن مدعين عامين أمريكيين قد كشفوا دون قصد عن وجود هذه الإدانة التي كان من المفروض أن تبقى سرية، خلال البت في قضية أخرى منفصلة.

ولم يتم بعد الكشف عن طبيعة التهم الموجهة لأسانج؟

وكتبت ويكيليكس في تغريدة على موقع تويتر أن وزارة العدل الأمريكية قد كشفت عن طريق الصدفة عن وجود تهم سرية (أو مشروع تهم) ضد مدير موقع ويكيليكس جوليان أسانج فيما بدا وكأنه خطأ "نسخ ولصق" جرى في قضية أخرى مختلفة ينظر فيها القضاء في ولاية فيرجينيا.

المزيد عن