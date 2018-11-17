كاميرا "يورونيوز" تسجّل صوراً مؤلمة لأزمة السكن في روسيا

رصدت كاميرا قناة "يورونيوز" الإخبارية جانباً من جوانب أزمة السكن في روسيا، وسجّلت صوراً لمعاناة عدد من العائلات التي تقطن في مجمع "أوروبا السكني" بالقرب من العاصمة موسكو.

"الشقق السكنية" في هذا المجمع تتناسب وامكانات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وكذلك المتقاعدين، وأولئك الذين يعانون من أمراض تحول دون قدرتهم على العمل، وقد تم إنشاء هذا المجمع خلال السنوات الأربع الماضية، وخلالها لم يكن أحدٌ يدرٍ أن تلك المباني السكنية ليست سوى مجسمات مزخرفة فيما تخلو الشقق فيها من مقومات السكن، لجهة الأبواب والنوافذ والأرضيات والتمديدات الصحية وغيرها.