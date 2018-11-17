نتنياهو يريد أن تستكمل حكومته مدتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إنه يريد أن تستكمل حكومته مدتها، ليحمل بذلك أحد شركاء الائتلاف تبعات إجراء انتخابات مبكرة متوقعة.

وواجه نتنياهو دعوات من أعضاء في ائتلافه لإجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يوم الأربعاء.

واستقال ليبرمان بسبب ما وصفه بالسياسة الرخوة التي انتهجتها الحكومة في مواجهة العنف عبر الحدود مع قطاع غزة مما تسبب في تقلص أغلبية الحكومة في الكنيست.

وكان وزير المالية الإسرائيلي موشي كاخلون، الذي يقود حزب كلنا المنتمي لتيار الوسط، أول شريك في الائتلاف يدعو نتنياهو لإجراء انتخابات مبكرة بعد لقائه معه يوم الخميس.

وكرر هذه الدعوة وزير الداخلية ارييه درعي الذي يقود حزب شاس اليميني المتطرف وأعضاء في حزب البيت اليهودي القومي بقيادة نفتالي بينيت الذي طلب أن يحل محل ليبرمان في منصب وزير الدفاع لكن نتنياهو رفض طلبه يوم الجمعة.

وقال نتنياهو الذي يقود حزب ليكود اليميني إنه سيلتقي مع كاخلون يوم الأحد "في محاولة أخيرة لإقناعه بعدم التسبب في إسقاط الحكومة".

وقال نتنياهو على تويتر "إذا لم يسقط حزب كاخلون الحكومة فإن الحكومة مستمرة". وأضاف "كل أعضاء ليكود يريدون مواصلة خدمة البلد لمدة عام آخر لتنتهي ولاية الحكومة في نوفمبر 2019".

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ومع خسارة حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان أصبح نتنياهو يسيطر على 61 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا. وبات بمقدور أي شريك آخر في الحكومة حل الائتلاف في حال انسحب منه.

ويرجح محللون سياسيون في إسرائيل إجراء انتخابات مبكرة مع سعي نتنياهو وبعض الوزراء إلى تبادل إلقاء المسؤولية في إسقاط الحكومة حتى لا يفقدوا أصوات مؤيديهم ضمن قاعدة الناخبين اليمينيين.

ويخضع نتنياهو للتحقيق في سلسلة قضايا فساد مما يزيد التكهنات بإقدامه على إجراء انتخابات مبكرة للفوز بتفويض جديد في حين يعكف المدعي العام الإسرائيلي على تحديد ما إذا كان سيوجه له اتهامات.

ويتنافس ليبرمان وبينيت مع حزب ليكود بزعامة نتنياهو على الفوز بأصوات الناخبين اليمينيين وكلاهما يؤيد توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.