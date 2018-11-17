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ميشيل أوباما تستعرض ضفائرها وشعرها الطبيعي على غلاف مجلة شهيرة

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ميشيل أوباما تستعرض ضفائرها وشعرها الطبيعي على غلاف مجلة شهيرة

السيدة الاميركية الاولى السابقة ميشال أوباما
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أسوشايتد برس
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للمرة الأولى على الاطلاق، ظهرت السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشال أوباما مع شعرها الطبيعي على غلاف إحدى المجلات.

مع ابتسامة كبيرة رسمت على شفتيها، وشعرها المجعد والكثيف اتخذت خصلاته شكل اللفائف والضفائر، ظهرت السيدة أوباما على غلاف مجلة "إيسنس" الأميركية في عددها القادم لشهري كانون الأول/ديسمبر – كانون الثاني/ يناير، والصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وللإعلان عن هذا اللقاء نشرت المجلة على حسابها على موقع انستغرام منشوراً صغيراً جاء فيه أن "ميشيل أوباما هي هدية مستمرة بالعطاء. تحدثت عن مسيرتها المهنية ودورها كأم وزواجها... كما أعطت إرشادات لكيفية العثور على (شخص مثل) "باراك"".

وأضافت المجلة بعض ما أوردته السيدة أوباما في لقائها معها مثل هذه النصيحة "يجب أخذ الأمور التي تراها بجدية أثناء الموعد (...)".

هذا المنشور الصغير حصد أكثر من 18 ألف مشاهدة، غالبية هؤلاء المتابعين عبّروا عن اعجابهم بالسيدة الأميركية الأولى السابقة وعشقهم لها. وقلة منهم أظهروا عكس ذلك.

والجدير بالذكر ان السيدة أوباما كانت تملس شعرها طيلة فترة وجودها في البيت الابيض

قبل هذه الصورة، ظهرت ميشال أوباما مع شعرها الطبيعي اثناء عطلة العام الماضي، أمر أشعل مواقع التواصل الاجتماعي. ودعاها المعجبون بترك شعرها على طبيعته.