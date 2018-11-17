ميشيل أوباما تستعرض ضفائرها وشعرها الطبيعي على غلاف مجلة شهيرة

للمرة الأولى على الاطلاق، ظهرت السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشال أوباما مع شعرها الطبيعي على غلاف إحدى المجلات.

مع ابتسامة كبيرة رسمت على شفتيها، وشعرها المجعد والكثيف اتخذت خصلاته شكل اللفائف والضفائر، ظهرت السيدة أوباما على غلاف مجلة "إيسنس" الأميركية في عددها القادم لشهري كانون الأول/ديسمبر – كانون الثاني/ يناير، والصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وللإعلان عن هذا اللقاء نشرت المجلة على حسابها على موقع انستغرام منشوراً صغيراً جاء فيه أن "ميشيل أوباما هي هدية مستمرة بالعطاء. تحدثت عن مسيرتها المهنية ودورها كأم وزواجها... كما أعطت إرشادات لكيفية العثور على (شخص مثل) "باراك"".