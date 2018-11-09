في كتابها القادم.. ميشيل أوباما لن تسامح ترامب أبداً

لم يخلُ كتاب مذكرات ميشيل أوباما "Becoming"، زوجة رئيس الولايات المتحدة السابق، من انتقادات لرئيسها الحالي دونالد ترامب، مستذكرة الشائعة التي أطلقها أثناء الحملة الانتخابية التي خاضها لترشحه في ولايته الأولى، حيث روج ترامب شائعة حول ولادة أوباما، وهو ما أسمته ميشيل "مؤامرة شهادة الميلاد".

وقالت في الكتاب:"قضية الميلاد كانت ضربا من الجنون، وطبعا فهذا يندرج تحت كراهية الأجانب والعنصرية، وهذا لا يمكن اخفاؤه، إنه شيء خطير، خاصة وأنه مقصود ومتعمد".