تايلاند ترفع حطام سفينة راح ضحيتها 47 سائحا

قال مسؤولون إن تايلاند رفعت يوم السبت حطام سفينة راح ضحيتها 47 سائحا صينيا في يوليو / تموز في إطار تحقيق جار لمعرفة سبب غرقها.
وقال الميجر جنرال سوراتشيت هاكبارن نائب رئيس مكتب شرطة السياحة للصحفيين إن السفينة "فينكس جزء مهم جدا من الأدلة لتحديد سبب الحادث".
وقال في بيان منفصل "عندما تنتهي القضية سنكون قادرين على استعادة ثقة السائحين الصينيين".
غرقت فينكس في أعالي البحر في يوليو/ تموز قبالة الساحل الغربي لجزيرة بوكيت بتايلاند وعلى متنها 101 شخص منهم طاقم من 12 فردا و89 سائحا جميعهم من الصين باستثناء اثنين.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
وكانت السفينة تنقل الركاب في رحلة إلى جزيرة صغيرة لممارسة رياضة الغوص، وجرى وقف جهود إنقاذ سابقة بسبب أحوال الطقس.
وكان غرق هذه السفينة أسوأ الكوارث المتصلة بالسياحة في تايلاند منذ أعوام وأدى لانخفاض حاد في أعداد السائحين الصينيين في الشهور التالية.
وقال سوراتشيت "نريد معرفة الحقيقة (عن السفينة فينكس)".
وأضاف أن الجهود تظهر التزاما تجاه أقارب الضحايا وسنساعد في استعادة الثقة في السياحة في تايلاند.