قالت وكالة الإعلام الروسية إن امرأة شابة فجرت نفسها اليوم السبت قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة في جروزني عاصمة الشيشان بجنوب روسيا، لكن التفجير لم يسفر عن مقتل أو إصابة أحد آخر.
امرأة تفجر نفسها قرب مركز للشرطة في غروزني عاصمة الشيشان
امرأة تفجر نفسها قرب مركز للشرطة في غروزني عاصمة الشيشان
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الشرطة طلبت منها التوقف وإبراز بطاقة هويتها، لكن عندما رفضت الانصياع للأوامر، لاحظت الشرطة أن بحوزتها قنبلة بدائية.
وقالت الوكالة إن الشرطة أطلقت طلقة تحذيرية وعندها فجرت المرأة القنبلة.
وبعد سنوات من الاضطرابات، شهدت الشيشان فترة من الهدوء تحت حكم الرئيس رمضان قديروف، بعدما خاضت روسيا حربين ضد انفصاليين على مدى عقدين عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق.
بيد أن مسلحين شنوا سلسلة من الهجمات في أغسطس آب استهدفت الشرطة في الشيشان، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته من دون تقديم أي أدلة على ذلك.
وما زالت منطقة شمال القوقاز تشهد اضطرابات، حيث تدفع البطالة والفساد بعض الشبان إلى اعتناق الأفكار المتطرفة.
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