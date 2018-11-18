250 ألف دولار ثمن جائزة حصلت عليها مارلين مونرو

قال مسؤولون في دار مزادات جوليانز إن جائزة غولدن غلوب (الكرة الذهبية) التي حصلت عليها مارلين مونرو بيعت بمبلغ قياسي مقداره 250 ألف دولار في مزاد أقامته الدار في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وسطرت جائزة (ممثلة العالم المفضلة)، التي حصلت عليها النجمة العالمية في العام 1961 من رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، اسم مونرو مجددا في صفحات التاريخ بعد أن حققت أعلى رقم تباع به جائزة غولدن غلوب في مزاد.