حرائق كاليفورنيا: البحث عن المفقودين بسبب الحرائق مستمر

قال خبراء الأرصاد يوم الأحد إن الأمطار في طريقها لمنطقة شمال كاليفورنيا التي تلتهمها النيران ويخنقها الدخان مع استمرار البحث عن القتلى والمفقودين جراء حرائق الغابات الأكثر تدميرا في تاريخ الولاية الأمريكية.

وأودت حرائق الغابات بحياة 76 شخصا بالفعل وارتفع عدد المفقودين يوم السبت إلى 1276 شخصا وإن كانت السلطات قد حددت مكان مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل عندما استعر حريق كامب فاير في بلدة باراديس الجبلية.

وقال مركز الأرصاد الجوية التابع للهيئة الوطنية للطقس إن من المتوقع هطول ما يصل إلى أربع بوصات من المطر اعتبارا من ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة على سفوح تلال سييرا بما في ذلك باراديس التي طمس الحريق ملامحها تقريبا.