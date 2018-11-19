ماكرون يستكمل زيارته الأوروبية في بلجيكا.. وأوروبا "موحدة وقوية" على رأس الأولويات

بعد زيارته برلين، الأحد، بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، زيارة دولة تستمر يومين الى بلجيكا، تهدف إلى تعميق العلاقات بين البلدين، في مسعى من الرئيس الفرنسي للدفاع عن أوروبا موحدة في مواجهة التحديات الدولية.
ويدافع الرئيس الفرنسي في هذه الزيارات عن مبدأ إنشاء جيش أوروبي موحد، الأمر الذي عبر عنه قبل نحو أسبوعين وأغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن تردده المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.
واستقبل الملك فيليب والملكة ماتيلد ماكرون وزوجته بريجيت، أمام القصر الملكي في بروكسل قبيل ظهر الاثنين.
ومن المقرر أن تقام مأدبة ملكية مساء، بعد أن يزور الثنائيان متحف الفنون الجميلة لمشاهدة تحفة "أنيو ميستيك" الشهيرة من القرن الخامس عشر.
(مولينبيك)
بالمقابل، تأخذ الزيارة غدا الثلاثاء طابعا غير رسمي، إذ يزور ماكرون والملك فيليب مركز "لا فالي" في منطقة (مولينبيك) الذي يستضيف أعمال 150 فنانا شابا، وهي فرصة لإظهار وجه آخر لمنطقة ذاع صيتها باعتبارها معقلا للجهاديين.
وسيكون موضوع أوروبا في صلب النقاش الثلاثاء مع طلاب من جامعة "لوفان-لانوف" في والونيا، بحضور ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال.
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كما تأتي زيارة ماكرون في أعقاب جدل أثاره قرار بلجيكا شراء طائرات "إف 35" الأمريكية بدلا من طائرات أوروبية، فأبدى الرئيس الفرنسي أسفه لما اعتبره "مخالفة للمصالح الأوروبية".
بالمقابل، أعلن الإليزيه قبيل الزيارة أن الأمر يتعلق بـ"خيار سيادي للحكومة البلجيكية".