شعبية الرئيس الفرنسي تهوي مع استمرار الاحتجاج على الضرائب وغلاء الوقود

أوضح استطلاع للرأي يوم الأحد أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية مع استمرار الاحتجاجات على زيادة الضرائب على الوقود في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في أحدث مؤشر على الاستياء من الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها الرئيس.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيفوب بين يومي 9 و17 نوفمبر تشرين الثاني ونشرته صحيفة (جورنال دو ديمانش) وشمل قرابة ألفي شخص بأن 25 في المئة فقط من المشاركين عبروا عن رضاهم عن ماكرون بعد أن كانت النسبة 29 في المئة في أكتوبر- تشرين الأول.