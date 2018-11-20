الصين تسمح لحاملة طائرات أميركية بالرسو في ميناء هونغ كونغ

سمحت الصين لحاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية ومجموعتها القتالية للرسو، في ميناء هونج كونج ، بعد أن رفضت في وقت سابق طلبا مماثلا وسط توترات بين واشنطن وبكين.

ويأتي هذا التصريح قبل اجتماع مخطط عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في الأرجنتين.

وكانت السلطات الأمريكية قد دعت وسائل الإعلام للقيام بجولة في حاملة الطائرات يوم الثلاثاء في بحر الصين الجنوبي .

هذا وحصلت السفينة الحربية الأميركية "رونالد ريغان" وثلاث سفن حربية أخرى تابعة للحربية الأميركية على تصريح للإرساء فى هونج كونج اليوم الاربعاء.

وكانت الصين قد رفضت في سبتمبر طلب السفينة بالتوقف في ميناءهونج كونج بالرد على سفينة تابعة لشركة USS Wasp ، وهي المرة الأولى التي تنكر فيها هذه الزيارة منذ عام 2016.