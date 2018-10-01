شاهد: أفراد من البحرية الأمريكية ينقذون ركاب طائرة سقطت في المحيط الهادىء

هرع أفراد من البحرية الأمريكية إلى موقع طائرة، تتبع لطيران نيوغيني وهو الطيران الرسمي لبابوا غينيا الجديدة، تجاوزت المدرج وهبطت في مياه بحيرة في إحدى جزر أرخبيل ميكرونيزيا يوم الجمعة.
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و في فيديو يظهر فيه البحارة داخل طائرة الرحلة رقم 73، يبحثون عن أي شخص قد يكون في الداخل، نسمع تساؤلات إن كان بقي أحد داخل الطائرة، فهناك من يسأل:" هل قمتم بفحص الحمام؟" لتأتي تأكيدات بأن الجميع قد تم إنقاذهم .
وشارك سكان محليون أيضاُ في عملية إنقاذ الركاب الذين كان عددهم يبلغ 35 راكباً إضافة إلى 12 فرداً من طاقم الطائرة، ويعتقد أن جميعهم قد أخرجوا من الطائرة على الرغم من تقرير أولي أفاد باختفاء أحدهم.
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