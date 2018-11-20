مصر: ارتفاع أسعار الرحلات بعد النمو الأخير في أعداد السائحين

قال حامد الشيتي الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو للسياحة المصرية لرويترز إن مجموعته رفعت أسعارها بمصر بين 30 و35 بالمئة بداية من الموسم الشتوي الحالي.

وتمتلك مجموعة ترافكو للسياحة وتدير نحو 43 فندقا في مصر وخارجها، منها نحو 22 فندقا عائما بالأقصر وأسوان في جنوب مصر كما أنها وكيل شركة توي الألمانية للسياحة في مصر.

وقال الشيتي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "زيادة الأسعار الأخيرة تعد الأكبر من نوعها خلال السبع سنوات الماضية بل تزيد على أسعار ما قبل يناير 2011.

"سنعمل على اتباع سياسة لزيادتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الأخيرة".

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة. لكن السياحة تضررت بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.

وقال الشيتي "مستوى الحجوزات السياحية خلال موسم الشتاء الحالي لقضاء العطلات في مصر واعد، خاصة من أسواق ألمانيا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا.

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"الإشغالات بفنادق المجموعة تزيد على 80 بالمئة باستثناء منتجع شرم الشيخ لتوقف بعض الرحلات... المجموعة تمتلك حصصا سوقية قوية تتراوح بين 15 و20 بالمئة من أسواق بولندا وبلجيكا وانجلترا وإيطاليا وأوكرانيا والنمسا".

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر تشرين الأول 2015 ومقتل جميع ركابها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وعادت الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة في أبريل نيسان.

وأضاف الشيتي "النمو الكبير في التدفقات السياحية لمصر مؤخرا دفعنا لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد لكل فنادقنا بمصر".

قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنحو 77 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 4.781 مليار دولار، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد حوالي 41 بالمئة إلى 5.061 مليون سائح.