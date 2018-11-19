مصر في ذكرى المولد النبوي.. احتفالات وحنين ل "عروسة المولد"

يحتفل المسلمون الثلاثاء بذكرى المولد النبوي المصادف للثاني عشر من ربيع الأول حسب التقويم الهجري. وفيما ترى دول عربية على رأسها السعودية هذا الاحتفال بدعة، تعتبر دول أخرى هذا اليوم مناسبة لإحياء السيرة النبوية فيكون الحدث سببا لاجتماع الأسر ويتم تحضير أصناف معينة من الطعام والحلويات كل منطقة حسب تقاليدها إضافة إلى طقوس أخرى.

وفي مصر مثلا، فإن المصريين يعتبرون الاحتفال بذكرى المولد النبوي كل عام مناسبة لتذكر "عروسة المولد" التي كانت ذات يوم من أبرز معالم هذا الاحتفال.