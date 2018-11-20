مقتل شخص وإصابة 3 في إطلاق للنار بوسط مدينة دنفر الأمريكية

قال متحدث باسم الشرطة إن إطلاقا للنار في وسط مدينة دنفر الأمريكية يوم الاثنين أدى لمقتل شخص وإصابة ثلاثة بالرصاص فيما يلاحق محققون مشتبها به على الأقل لا يزال طليقا.

وترددت أنباء في البداية عن أن الضحايا الثلاثة الناجين في حالة خطيرة لكن الشرطة قالت في وقت لاحق في رسالة على موقع تويتر إن إصاباتهم لا تشكل خطرا على حياتهم.

ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى من مسؤولين بشأن الحادث الذي وقع نحو الساعة الرابعة مساء في وسط مدينة مانهاتن في منطقة لو دو المليئة بالفنادق والمطاعم والمناطق السكنية مرتفعة التكلفة.

ونسبت صحيفة دنفر بوست إلى شاهد عيان قوله للصحيفة إنه شاهد مسلحا وحيدا يفتح النار من مسدس على مجموعة من الأشخاص قبل أن يتوجه إلى مقعد القيادة في سيارته ويغلق الباب وينطلق مبتعدا.

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