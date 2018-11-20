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"لوحة بيكاسو المسروقة" التي تم العثور عليها قد تكون مزيفة

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"لوحة بيكاسو المسروقة" التي تم العثور عليها قد تكون مزيفة

"لوحة بيكاسو المسروقة" التي تم العثور عليها قد تكون مزيفة
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(Reuters)
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قالت وسائل إعلام هولندية إن لوحة، قال محققون رومانيون إنها ربما تكون للفنان بابلو بيكاسو وسرقت في عام 2012، على الأرجح تم تزييفها بهدف الحصول على نصيب من الشهرة.

ونسب تلفزيون (إن.أو.إس) إلى الكاتب فرانك فسترمان، الذي ساعد في تحديد مكان اللوحة في مقاطعة توليسا بعد بلاغ من مجهول، قوله إنه سلم اللوحة للشرطة الرومانية.

وقال فسترمان للشبكة التلفزيونية إنه تلقي رسالة بالبريد الإلكتروني من فرقة مسرحية بلجيكية تقدم عرضا مسرحيا عن مزور فني مشهور. وأضاف أن اللوحة التي عثر عليها تبدو لوحة مزيفة خٌبئت في إطار خدعة متقنة.

ومن ناحية أخرى ذكر أحد أمناء المتحف الذي يملك اللوحة الأصلية والتي تحمل عنوان "رأس هارليكوين" للتلفزيون الهولندي أنه استنادا إلى الصور التي رآها للوحة التي عثر عليها فيبدو أنها مزيفة.

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