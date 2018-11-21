ترامب يؤكد أنه لا يحب التفكير كثيرا عند اتخاذ قراراته... مفاجأة ؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يحب التفكير ملياً عند اتخاذ قراراته، وذلك خلال مقابلة في برنامج لكريس والاس لشبكة "فوكس نيوز" يوم الأحد الماضي.
وفي ردّه على سؤال عن كيفية اتخاذه القرارات، وإن كان يعيد التفكير فيها قبل إعلانها؟، قال ترامب: "لا أفكر فيها كثيرا (ويعني القرارات)"، وأضاف أنه يفعل ما يراه صحيحاً، ولديه في البيت الأبيض موظفون مؤهلون، يتحدث إليهم، وهم يتشاورون فيما بينهم، وفي النهاية يتخذ هو القرار.
ورداً على سؤال حول القرارات الصعبة التي اتخذها ترامب كرئيس للولايات المتحدة، وصف ترامب، القرار المتعلق بكوريا الشمالية بأنه كان الأكثر صعوبة خلال مسيرته الرئاسية.
وقال ترامب: إن "ملف كوريا الشمالية معقد للغاية.. لأنه عندما حصلت عليه من الرئيس السابق، باراك أوباما، وخلال جلستنا تحدثنا وقال إن كوريا الشمالية بلا شك أكبر مشكلة تواجه البلاد".
وأضاف ترامب أنه مسرور للغاية من القرار الذي تم اتخاذه ونوع العلاقة التي تربط الولايات المتحدة بكوريا الشمالية الآن.
تأويل ترامب لكيفية اتخاذه القرارات يذكّر بالتعليقات التي أدلى بها رئيس هيئة الأركان السابق رينيه بريبوس في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الإخبارية في شهر آذار/مارس، حول ترامب وأدائه في البيت الأبيض، وقال بريبوس: إن الرئيس يحب أن يدير المسؤولين من حوله وفق سبل تثير لديهم مشاعر التنافس والندية.
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